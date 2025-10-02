Она фиктивно трудоустроила знакомую и оформила на неё банковскую карту.

Во Владимире завершился суд над бывшей начальницей почтового отделения с улицы Северной. 35-летняя женщина оказалась настоящим мастером финансовых махинаций. Подробности рассказали вВ феврале 2023 года она провернула хитрый план: фиктивно трудоустроила знакомую, оформила на неё банковскую карту и два года исправно клала себе в карман зарплату «мёртвой души». Сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей. Чтобы не вызвать подозрений, она даже наняла другую знакомую, которая ежедневно делала фото «за отсутствующую сотрудницу» для системы учёта рабочего времени. Вот это находчивость.Суд учел признание вины и приговорил экс-начальницу к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года. Также ей придется выплатить штраф 20 тысяч рублей и забыть о работе на почте на ближайшие 1,5 года.