Молодой человек был участником организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве.

Во Владимирской области в суд направлено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Нижегородской области, который обвиняется в хищении у пенсионеров более 9 миллионов рублей. Молодой человек был участником организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве.Заместитель Ковровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по делу, в котором фигурирует 21 эпизод преступлений.следствия, обвиняемый присоединился к организованной преступной группе в мае текущего года. Преступники действовали по отработанной схеме.Пожилым людям сначала звонил якобы «оператор сотовой связи», который сообщал о необходимости продления договора и запрашивал личные данные.Затем пенсионерам звонили «лже-сотрудники правоохранительных органов». Они сообщали жертвам заведомо ложные сведения о том, что их личные данные попали к мошенникам и что с их счетов якобы осуществляется перевод денег «на финансирование терроризма».Для избежания уголовной ответственности и «сохранности сбережений» потерпевших убеждали в необходимости «декларирования» имеющейся наличности.Роль обвиняемого заключалась в том, чтобы забирать у обманутых пенсионеров приготовленные банкноты. Часть похищенного он оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму перечислял соучастникам.«Фигурант был задержан оперативными сотрудниками во Владимире после встречи с очередной потерпевшей. У него были изъяты банковские карты и денежные средства в сумме 350 000 рублей», — подробности в пресс-службе УМВД.Общий размер ущерба, причиненного преступными действиями, превысил 9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.