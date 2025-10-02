3 октября в селе Добрынское начнет работу новый молочный комплекс племзавода «Нива». Это событие знаменует собой расширение мощностей одного из ведущих сельхозпредприятий Владимирской

3 октября в селе Добрынское начнет работу новый молочный комплекс племзавода «Нива». Это событие знаменует собой расширение мощностей одного из ведущих сельхозпредприятий Владимирской области. Об этом сообщили в облправительстве. В новый комплекс, рассчитанный на 1000 голов крупного рогатого скота, вложено 374,4 млн рублей. Он оснащен современным доильным залом типа «Европараллель 2х24», молочным блоком с двумя