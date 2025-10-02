3 октября в Коврове стартует уникальный спортивный турнир среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества – Владимирская Русь 2025». В соревнованиях примут участие

3 октября в Коврове стартует уникальный спортивный турнир среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества – Владимирская Русь 2025». В соревнованиях примут участие более 130 атлетов из 14 регионов России. Об этом поделились в правительстве области. Участники будут соревноваться в пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, метании ножа, плавании, дартсе и волейболе сидя. Владимирскую область