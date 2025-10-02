Во Владимирской области сразу два преступления произошло между бывшими из-за неудачных романтических отношений.

Во Владимирской области сразу в двух криминальных историях поставили точку, где мотивом для жестоких преступлений стала ревность и давние обиды в личных отношениях. В Кольчугино бывшая возлюбленная чуть не убила знакомого кухонным ножом, а во Владимире мужчина зарезал сожительницу во время застолья. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Семь лет за «старые обиды»В Кольчугинском городском суде был вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в покушении на убийство давнего знакомого, с которым ее связывали романтические отношения, прекратившиеся более 20 лет назад.25 марта 2025 года потерпевший находился у себя дома с приятелем, мужчины распивали спиртное. Спустя некоторое время к ним присоединилась давняя знакомая. Отношения, которые у нее были с хозяином квартиры более 20 лет назад, возобновились в 2023 году, но уже никакой романтики не предполагали.Компания выпивала коньяк, закусывали шашлыком — одним словом приятно проводила время. Но в какой-то момент между женщиной и хозяином дома вспыхнул острый конфликт «на почве старых обид, касавшихся давнего расставания».По основной версии следствия, женщина начала эмоционально упрекать мужчину, крича, что «20 лет назад, когда мы с тобой встречались, ты меня первый бросил». Когда хозяин квартиры, рассердившись, попросил ее уйти, она вышла из квартиры, но ненадолго.«Злоумышленница вышла из квартиры, однако вскоре вернулась обратно, зашла в кухню, взяла там кухонный нож и, подойдя к жертве, с силой нанесла ему удар в грудь», — рассказали подробности в прокуратуре региона.К счастью, потерпевший успел вовремя схватить нападавшую за руку, поэтому нож вошел не очень глубоко. Женщина бросила нож и покинула место преступления. Жизнь пострадавшему спас их общий друг, который успел вызвать скорую помощь.Женщина вину, но не согласилась с квалификацией преступления, утверждая, что не хотела убивать. Однако суд посчитал доказательства стороны государственного обвинения исчерпывающими. Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима.Убил бывшую из-за ревностиПохожая трагедия, но с летальным исходом, произошла во Владимире. Здесь 47-летний местный житель обвиняется в убийстве бывшей сожительницы.Трагедия произошла 9 мая. Обвиняемый пришел в гости к знакомой на улицу Алябьева, где уже находилась его бывшая возлюбленная, с которой у него, следствия, «сохранились дружеские отношения».Компания распивала спиртное, но в процессе потребления алкоголя между бывшими сожителями вспыхнул конфликт «на почве ревности мужчины».В состоянии сильного опьянения обвиняемый в присутствии хозяйки жилища нанес бывшей, 1983 года рождения, два удара ножом: в шею и правое надплечье. Смерть женщины наступила на месте происшествия от большой кровопотери.Обвиняемый вину признал полностью, хотя на допросах заявлял, что не помнит обстоятельств совершения убийства. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .