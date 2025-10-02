Мероприятие состоится 12 октября на территории гастромаркета «Рынок на Студёной». Фестиваль «Переосмысление ФЕСТ – 2025» – уникальное урбанистическое событие, ориентированное на

Мероприятие состоится 12 октября на территории гастромаркета «Рынок на Студёной». Фестиваль «Переосмысление ФЕСТ – 2025» – уникальное урбанистическое событие, ориентированное на осмысление жизни человека в городе. Тема фестиваля в этом году – «Взаимосвязь эмоционального состояния человека и городского пространства». В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, выставки. Фестиваль пройдет в формате взаимодействия жителей и экспертов федерального,