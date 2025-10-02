Глава города Алексей Соколов твердо заявил, что роддом продолжит свою работу.

Власти города Гусь-Хрустальный выступили с заявлением, чтобы положить конец тревожным слухам, которые активно распространялись в последнее время. Разговоры о возможном закрытии родильного отделения местной центральной районной больницы, возникшие на фоне недавних трагических событий, не соответствуют действительности.Глава города Алексей Соколов твердо , что роддом продолжит свою работу.«Могу твердо заявить: родильное отделение в Гусь-Хрустальном продолжит свою работу», — сообщил Алексей Соколов.Этот вопрос обсуждался с исполняющим обязанности министра здравоохранения области Тамарой Томаевой. По словам главы города, общая задача властей — обеспечить жителей Гусь-Хрустального качественными медицинскими услугами.При этом родильному отделению предстоит работать в новом формате. Объем оказываемой помощи будет скорректирован по итогам заключения ведущих специалистов федерального Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. Эксперты посетили учреждение ещё 17 сентября.Главная цель всех этих мер — обеспечить максимальную безопасность матерей и новорождённых и не допустить повторения трагедий в будущем.Алексей Соколов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию и ждет взвешенного решения от Минздрава, о котором он обязательно сообщит жителям.