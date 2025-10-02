В результате ударов были повреждены десятки населенных пунктов, есть пострадавшие и один погибший.

Жителей Владимирской области призывают оказать помощь Белгородской области, которая подверглась массированной атаке. В результате ударов были повреждены десятки населенных пунктов, есть пострадавшие и один погибший.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев к землякам с призывом присоединиться к сбору гуманитарного груза для устранения последствий нападения на мирных жителей.Сбор помощи проводится до 10:00 3 октября в двух точках во Владимире:Штаб общественной поддержки «Единой России» (ул. Большая Московская, 19). Телефон: +7 (4922) 77-13-53.Исполком партии «Единая Россия» (ул. Горького, 34). Телефон: +7 (4922) 33-28-00.Что необходимо в первую очередь:Огнетушители порошковые (6 кг).Постельное белье (150*200).Канистры металлические (20 л и 30 л).Фонари аккумуляторные светодиодные, в том числе налобные.Власти призывают всех неравнодушных жителей внести свой вклад.