Матч между владимирским «Торпедо» и московским «Спартаком-2» пройдет без зрителей. Встреча команд состоится 5 октября на малой спортивной арене, однако трибуны останутся пустыми. Пресс-служба «Торпедо» сообщила, что игра будет закрытой для болельщиков, не уточняя причин такого решения. Организаторы предложили фанатам поддержать команду через онлайн-трансляции. В текущем сезоне «Торпедо» занимает седьмую позицию в турнирной таблице, в