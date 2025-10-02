Судебное решение о взыскании суммы уже вынесено.

В Камешковском лесничестве Владимирской области произошла незаконная вырубка сосен. Об этом рассказали в .Ответственность за ущерб, оцененный в 350 тысяч рублей, возложена на арендатора участка — фирму «КовровЛесПром». Как сообщает ведомство, компания не обеспечила должный контроль за арендованной территорией, что привело к потере возможности вернуть участок в первоначальном состоянии. Судебное решение о взыскании суммы уже вынесено.Напомним, ранее мы писали, что