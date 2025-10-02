Он служил стрелком.

29 сентября в поселке имени Карла Маркса Камешковского района Владимирской области прошли проводы Ярослава Патрикеева, погибшего в зоне специальной военной операции. Ему было всего 19 лет.Как сообщает , Ярослав родился в 2006 году, его воспитывала бабушка. После окончания Брызгаловской школы он учился на маляра в колледже города Камешково.В ноябре 2024 года Ярослав подписал контракт с Министерством Обороны РФ и отправился в зону СВО стрелком. Он погиб, выполняя боевое задание на территории Луганской Народной Республики. Бойца похоронили с воинскими почестями.