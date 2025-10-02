Время остановок в Коврове и Владимире будет зависить от расписания.

С 3 декабря между Москвой и Нижним Новгородом будет ходить скоростной двухэтажный поезд «Буревестник». Самое главное: этот поезд будет регулярно останавливаться в Коврове и Владимире. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Из столицы Приволжья составы будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно, а обратном направлении в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.Время остановок в Коврове и Владимире будет зависить от расписания.Ежедневно будут курсировать три пары таких поездов, время в пути между конечными точками составит около четырех часов.