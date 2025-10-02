В новой школе в Веризино стартовал отопительный сезон. 1 октября образовательное учреждение проинспектировали заместители главы администрации Владимира Илья Букалов, а также Елена

В новой школе в Веризино стартовал отопительный сезон. 1 октября образовательное учреждение проинспектировали заместители главы администрации Владимира Илья Букалов, а также Елена Запруднова. Они прошлись по коридорам образовательного учреждения, а также посетили учебные классы. По их оценке, температура в учебном корпусе сохраняется в пределах установленных норм. Илья Букалов, зам. главы администрации г. Владимира Тепло пришло,