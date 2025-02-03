Обвиняемые обеспечивали трудоустройство нелегальных мигрантов в регионе на протяжении четырёх лет.

Следственные органы УМВД России по Владимирской области завершили расследование дела о создании канала незаконной миграции, в котором оказались 16 человек. Обвиняемые обеспечивали трудоустройство нелегальных мигрантов в регионе на протяжении четырёх лет. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.Следователи собрали доказательства причастности фигурантов к ряду преступлений.Девятерым из них инкриминируется организация незаконной миграции в составе организованной преступной группы, а остальным — участие в преступлении по предварительному сговору. Материалы дела составляют более 150 томов и в ближайшее время будут переданы в суд.Напомним, ранее мы писали, что