ВТБ рассказал о планах по развитию партнерских программ – в 2025 году банк расширит взаимодействие с крупными игроками в сферах телекома, транспорта, маркетплейсов и финтеха.

ВТБ рассказал о планах по развитию партнерских программ – в 2025 году банк расширит взаимодействие с крупными игроками в сферах телекома, транспорта, маркетплейсов и финтеха. Совместные преимущества от привычных сервисов позволят привлечь на обслуживание в банк до 1,5 млн розничных клиентов, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.«В прошлом году наша коллекция партнерских сервисов пополнилась такими крупными брендами как РЖД, Аэрофлот, Мегафон, М.Видео, Эльдорадо, Т2 и другими. Совместно с партнерами мы собираем корзину преимуществ от привычных клиентских операций и делимся ими с пользователями. Для нас это не просто продуктовые бонусы: мы нацелены на создание экосистемы, которая будет максимально удобной и выгодной для всех россиян. Наша стратегическая задача – привлечь клиентов на долгосрочное сотрудничество с ВТБ как с основным финансовым партнером», — отметил Георгий Горшков.В 2024 году ВТБ успешно запустил кобрендинговую карту с Аэрофлотом, предлагая клиентам уникальные условия для накопления миль и бонусов. Кредитные карты ВТБ можно получить через сотрудников крупных торговых сетей, таких как М. Видео и Эльдорадо, а также через салоны связи Мегафон и платформу Финфорт. В партнерстве с Т2 стал доступен вклад с повышенной ставкой 24,5% годовых с подпиской T2 «MiXX» (S, M и Max).По словам топ-менеджера ВТБ, все продуктовые преимущества направлены на расширение доступа клиентов к финансовым услугам ВТБ и улучшение их опыта взаимодействия с банком.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000