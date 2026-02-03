Во Владимире прокуратура помогла 24-летнему местному жителю с инвалидностью получить необходимые медикаменты через суд. Из-за редкого заболевания молодому человеку требуется постоянный

