Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» и Владимирский русский оркестр вошли в состав Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ и программы Росконцерта «Мы – Россия» на 2026 год. Это уже третий раз, когда оба коллектива представлены в списке самых престижных концертных проектов. Об этом поделились в Минкульте области. В марте Владимирский русский оркестр отправится в гастрольный тур