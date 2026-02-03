Работы по уборке снежного покрова в столице 33 региона ведутся круглосуточно. В эти дни к ночным сменам в Центре управления городскими дорогами привлечены 68 единиц снегоуборочной техники.

Работы происходили на улицах Большая Московская, Разина, Большая Нижегородская, Суздальский проспект, Егорова, Добросельская, Усти-на-Лабе, на Электроприборовском проезде. Учитываются просьбы владимирцев, которые в комментариях помогают ЦУГД выделить участки, которые