Пособия в 2025 году увеличены.

Владимирская область начинает выплаты ко Дню Победы для более 55 000 жителей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, пособия в 2025 году увеличены.Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 20 тыс. рублей. Труженики тыла и инвалиды боевых действий – по 15 тыс., а участники операции «Анадырь» – по 5 тыс. рублей.«Дети войны» будут получать по 3 тыс., вдовы погибших ветеранов и родители участников СВО – по 7 тыс. рублей.