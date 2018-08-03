При себе мужчина незаконно хранил более 100 граммов маковой соломки.

1 августа текущего года отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).Фигурант был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на улице Куликова в городе Муроме в конце июля в ходе проведения оперативных мероприятий. При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили упакованные в пакет растения со стеблями, листьями и семенными коробочками.По заключению проводивших исследование экспертов-криминалистов, в пакете находилась маковая соломка, массой более 100 граммов.В настоящее время сотрудники полиции выясняют, где житель Мурома приобрел запрещенное растение.