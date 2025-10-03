Японская народная сказка "Золушкэ-тян".
Давным давно на Курильских островах жила была девушка по имени Золушкэ-тян. Однажды сеган Курильских островов объявил состязание-кумите, но злая мачеха не пустила Золушкэ-тян. Тогда прилетела Фея и сказала: Золушкэ-тян, вот тебе шелковое кимоно, вот тебе повозка с рикшей и вот тебе нунчаки, езжай на кумите, но помни - в полночь повозка превратится в рисовое зернышко, рикша в бабмуковый шест, кимоно в циновку, а нунчаки в меч-катану и сделают тебе харакири. Поехала Золушкэ-тян на состязание-кумите, победила всех мастерством карате, но в полночь свершилось пророчество и нунчаки сделали ей харакири. Не вынеся позора, фея сделала себе харакири, мачеха сделала харакири и сеган сделал харакири. А за ними все жители Курил с
