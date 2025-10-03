Знакомый якобы угрожал ему ножом и требовал деньги.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области местный житель решил подставить своего приятеля, написав на него ложный донос в полицию. Он сообщил, что знакомый якобы угрожал ему ножом и требовал деньги. Об этом рассказалиОднако, как это часто бывает, правда всплыла. Полицейская проверка не нашла никаких доказательств угроз, и в возбуждении уголовного дела было отказано. Зато сам заявитель оказался под следствием за ложный донос.В итоге, шутник признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу, но, как говорится, не рой другому яму... особенно если сам можешь в нее упасть.