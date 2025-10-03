Временно исполняющий полномочия главы города Владимир Гарёв провел совещание по организации отопительного сезона в областном центре. Он подчеркнул, что график подключения тепла

Временно исполняющий полномочия главы города Владимир Гарёв провел совещание по организации отопительного сезона в областном центре. Он подчеркнул, что график подключения тепла необходимо строго соблюдать, а в случаях возникновения аварийных ситуаций устранять их оперативно. Заместитель начальника управления ЖКХ Сергей Камардаш доложил о готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону. Технический директор – главный инженер Владимирских теплосетей