В ходе региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил Вязники и вновь побывал на легендарной смотровой площадке «Венец».

В ходе региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил Вязники и вновь побывал на легендарной смотровой площадке «Венец».Как отметил парламентарий на своей в соцсети, вязниковский «Венец» буквально манит своей уникальной красотой и является своеобразным местом силы.Недавно в рамках реализации нацпроекта «Комфортная городская среда» был благоустроен прилегающий к «Венцу» парк, и территория стала ещё более притягательной для горожан и туристов. В частности, в парке проложили пешеходные дорожки из брусчатки и установили новые арт-объекты. Кроме того, участок очистили от зарослей и ветхих деревьев.Одно из самых интересных новшеств — установленная на «Венце» фоторамка. Отдыхающие делают снимки на фоне бескрайних просторов. Получаются настоящие художественные картины.«Сейчас фоторамка становится одним из брендов Вязников. В следующем году продолжим благоустройство парка», — пообещал Игорь Игошин.