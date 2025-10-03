По решению клуба трибуны останутся пустыми.

ФК «Торпедо» Владимира сыграет со «Спартаком-2» 5 октября в 15:00 без зрителей. Об этомМатч Леон — Второй лиги пройдет во Владимире, но по решению клуба трибуны останутся пустыми. «Торпедо» сейчас на седьмом месте с 30 очками, а «Спартак-2» — на третьем с 41 очком.В прошлом сезоне вокруг аналогичного матча уже были сложности с согласованием, а недавно «Спартак-2» играл без зрителей в Великих Луках из-за ремонта стадиона. Напомним, ранее мы писали, что