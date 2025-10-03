Авария произошла около 14:20 на 399-м километре автодороги Р-132

Трагедия произошла сегодня, 3 октября, в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. В результате лобового столкновения на трассе погибли четыре человека, еще трое получили тяжелые травмы.Спустя час после первых сообщений с места происшествия стали поступать первые фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие масштаб катастрофы.Авария произошла около 14:20 на 399-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительным данным Госавтоинспекции, столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили.Удар был такой силы, что один из автомобилей вспыхнул. Кадры с места событий показывают полностью искореженные, обугленные куски металла, которые еще недавно были транспортными средствами.На месте происшествия работают пожарные, спасатели и медики.