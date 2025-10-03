Выяснилось, что водители состоят на учете у нарколога с диагнозами, несовместимыми с управлением автомобилем.

В Собинке Владимирской области четверо водителей лишились прав по требованию прокуратуры. Об этом сообщилаВыяснилось, что водители состоят на учете у нарколога с диагнозами, несовместимыми с управлением автомобилем. Собинский городской суд удовлетворил иски межрайонного прокурора, и Госавтоинспекция прекратила действие их водительских удостоверений, чтобы обезопасить других участников движения.Напомним, ранее мы писали, что