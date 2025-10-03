Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Во Владимирской области ушла из жизни Зоя Васильевна Кислякова — фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный врач. Об этом губернатор региона Александр Авдеев.Зоя Васильевна прожила век, полный подлинного героизма и служения людям. В 17 лет она отправилась на фронт, прошла всю войну, вынося из-под огня десятки раненых бойцов. Её жизненный путь пролегал от партизанского отряда до госпиталей в Германии.«Это биография человека огромного сердца и несгибаемой воли. Её вековой жизненный путь... это пример истинного героизма, любви к Родине и беззаветного служения людям», — написал Александр Авдеев.Даже в преклонном возрасте, по воспоминаниям губернатора, Зоя Васильевна никогда не жаловалась, щедро делясь с окружающими своим оптимизмом и вселяя уверенность в завтрашнем дне.После войны она долгие годы боролась за здоровье людей, работая врачом и получив звание «Отличник здравоохранения».Губернатор принес глубокие соболезнования родным и близким ветерана, отметив, что долг жителей региона — сохранить о ней добрую память.Прощание с Зоей Васильевной Кисляковой состоится в субботу, в 12:00, в храме на Князь-Владимирском кладбище.