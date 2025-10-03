Возраст лишь цифра, душа не стареет.

Жизнь в зрелом возрасте может быть насыщенной, разнообразной и полной новых впечатлений – это доказывают пенсионеры во Владимирской области.Традиции милосердияПроект «Активное долголетие», который несколько лет назад начал реализовываться в регионе, собрал десятки тысяч активных пенсионеров со всей области. В числе тех, кто присоединился к активному образу жизни, есть и жители стационаров. Представители старшего поколения находят единомышленников, вместе ездят на экскурсии, выращивают цветы, занимаются скандинавской ходьбой... Словом, живут полноценной и интересной жизнью.«Мощным импульсом для позитивных изменений стал, конечно, федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». Сегодня в регионе работают десятки новых социальных технологий, направленных на поддержку старшего поколения. Деятельные пожилые люди – это, можно сказать, тренд нашего времени. Сегодня во всех муниципальных районах действуют объединения людей с активной позицией. Власти создают все условия, чтобы пенсионерам во Владимирском регионе было интересно жить.«Большой популярностью пользуются такие проекты, как «Выходные без одиночества», «Активно идём к долголетию», «Прогулочные экологические тропы», «Внуки деда», «Бабушка на час», «Вместе – мы сила!». У нас множество вариантов, для каждого найдётся занятие по душе, – рассказывает и. о. министра социальной защиты населения Владимирской области Ольга Артемьева. – Во взаимодействии с культурой, спортом, образованием в области провели около пяти тысяч мероприятий, участниками которых стали более 87 тысяч пожилых жителей региона».Годами мудрый, сердцем молодойВ этом году во Владимирской области прошёл региональный форум социальных практик активного долголетия «Движение Старших – 33». Такой масштабный форум организовали впервые, но успех его проведения обещает, что продолжение ещё будет. Обмен опытом, новые встречи, яркие идеи – такие итоги принесло прошедшее мероприятие.Тех, чья позиция может вдохновить других, кто может стать примером для многих, отметили на форуме наградами. В номинации «СВОи» среди награждённых Светлана Золотаренко из Кольчугинского района: двое её сыновей, Яков и Михаил, осенью 2022 года были мобилизованы для участия в СВО. Не смог оставаться в стороне и отец – вслед за сыновьями ушёл служить по контракту.Волонтеры пансионата поселка Садовый работают группой. Несмотря на почтенный возраст (а старшему из волонтёров уже 91 год), пожилые люди готовы помогать. Маскировочные сети, шерстяные носки, подушки, «сухой» душ – «серебряные» волонтёры стараются обеспечить бойцов всем необходимым.Связь поколенийСемья Карсаковых из Вязниковского района в этом году отметила 50-летие совместной жизни. Александр Викторович и Любовь Васильевна могут служить примером для молодёжи. Воспитали троих детей, помогают растить семерых внуков и двух правнуков. Но сил и времени у Карсаковых хватает не только на большую семью – они помогают другим, участвуют в волонтёрской и благотворительной работе. Кстати, их дочь – участница СВО, а сын принимал участие в Чеченской кампании. Дружное семейство отметили на форуме в номинации «Старшие в семье».Известная фраза «если бы молодость знала, если бы старость могла» отражает суть номинации «Связь поколений». Павел Глебов из Вязниковского пансионата им. Е. П. Глинки – образец активности, жизнерадостности и инициативности. Благодаря музыкальным способностям и личностным качествам всегда легко находит общий язык с детьми. Его участие в проекте «Внуки деда» заслуживает огромного уважения. Его коллега из того же пансионата Наталья Идрисова стала одним из пионеров проекта «Бабушка на час». А её золотые руки завоевали множество наград творческих конкурсов рукоделия. Отрадно, что своими умениями она охотно делится с подрастающим поколением. Светлана Пакулова и Лариса Лапшина из Арбузовского дома социального обслуживания им. А. Л. Лосева всегда с удовольствием проводят интересные мастер-классы по джутовой филиграни для молодёжи.Объединяя добрые сердца«Серебряное волонтёрство» – особая номинация. Это про людей, которые всегда готовы прийти на помощь другим. Елена Шумилина из Собинского дома социального обслуживания входит в состав добровольческого отряда «Волонтёры по зову сердца», активно действующего в интернате с 2020 года. Такое волонтёрство специалисты называют внутренним: Елена Ивановна помогает другим жителям интерната, которые остро нуждаются в поддержке. Переодеть, погулять, покормить – там, где живут пожилые люди, дел всегда много. Чуткость и внимательность Елены Ивановны сделали её незаменимым помощником.Прикладное творчество тоже прекрасный способ сохранять ясность мысли и интерес к жизни. Людмила Староверова из Гороховецкого комплексного центра увлекается термомозаикой, делает прекрасные изделия из фоамирана. Не отстаёт от неё в творческих проявлениях и рукодельница Тамара Жданова из Меленковского комплексного центра: в её творческом арсенале различные техники вышивки, макраме, декупаж, вязание спицами и крючком.Ни дня без движенияНаталья Сметанина из Судогодского комплексного центра не представляет своей жизни без движения. Она участник группы «Новоходы», флешмоба «Вперёд, Россия». Одним из лучших пропагандистов ЗОЖ можно назвать и Галину Петик из Ковровского комплексного центра: она занимается и скандинавской ходьбой, и нейробикой, является активным участником проекта «Бегом от Альцгеймера».Анна Звонкова-Есефьева из Копнинского дома социального обслуживания, можно сказать, олицетворяет спортивный образ жизни и участвует в проекте «Шаг к себе». Сама же активно занимается спортом и своим примером вовлекает других.А Владимир Мясников из пансионата г. Мурома – признанный мастер спортивных настольных игр, с особым мастерством владеет техниками кульбуто, шаффлборда, джакколо (проект «Ты в игре»).Энергия возрастаИскусство – прекрасная возможность реализовать свой потенциал в любом возрасте. Ольга Логинова из Арбузовского дома социального обслуживания им. А. Л. Лосева покоряет слушателей игрой на синтезаторе. А участники вокально-музыкальной студии «Гармония», что действует в Вязниковском пансионате им. Е. П. Глинки, Светлана Павлова и Пётр Гаврилов завоевали признание благодаря вокальному мастерству.Не отстают от коллег и участники другого одноимённого коллектива – ещё один ансамбль «Гармония» создан в пансионате «Садовый». Ансамбль объединил семь человек, в прошлом году они стали серебряными призёрами областного фестиваля «Энергия возраста».Областные программы позволяют пожилым людям раскрывать свои способности в разных сферах. Многие могут открыть для себя мир интернета. К примеру, Василий Аникин из Гороховецкого комплексного центра научился самостоятельно работать на компьютере в 70 лет и вскоре стал лауреатом Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2024».Многие люди старшего поколения находят отдушину в туризме. При этом представители старшего поколения не просто путешествуют, а становятся активными гидами. Вера Лоскутова своим примером доказывает, что возраст всего лишь цифра, не отражающая состояния души. Вера Николаевна всегда принимает участие в экскурсиях, организованных в рамках социального туризма.Своей активностью представители старшего возраста изо дня в день демонстрируют, что пенсия просто очередной этап жизни, причём весьма интересный, открывающий новые возможности.