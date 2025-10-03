Во Владимирской области пенсию уже получают 13,3 тысячи работников сферы образования, из них 70 вышли на пенсию в 2024 году. При этом более 6,5 тысяч учителей продолжают работать, а средний размер

Во Владимирской области пенсию уже получают 13,3 тысячи работников сферы образования, из них 70 вышли на пенсию в 2024 году. При этом более 6,5 тысяч учителей продолжают работать, а средний размер их пенсии составляет 24,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном отделении СФР. Педагоги имеют право на досрочное пенсионное оформление при стаже 25 лет