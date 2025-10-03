23-летнего жителя Нижегородской области будут судить за участие в мошеннической схеме, в результате которой пенсионеры Владимирской области лишились 9 миллионов рублей, сообщили в

23-летнего жителя Нижегородской области будут судить за участие в мошеннической схеме, в результате которой пенсионеры Владимирской области лишились 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры РФ. Молодой человек работал курьером: приезжал к пожилым людям и забирал их сбережения после того, как другие участники группы по телефону убеждали пенсионеров передать деньги под предлогом “защиты от