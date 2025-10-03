Во Владимирской области действует региональная программа «Активное долголетие».

Природа окрашивает осень в самые яркие краски. И каждый человек может наполнить осень своей жизни яркими и насыщенными цветами. Возможности для этого есть, что на практике доказывает Суздальский дом-интернат, который не только обеспечивает своим жителям комфортные условия, но и позволяет открыть для себя новые возможности, заполнить каждый свой день интересными событиями.ЛЮБОВЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИВо Владимирской области действует региональная программа «Активное долголетие». Благодаря этой программе даже те, кто в преклонные годы столкнулся с болезнями и одиночеством, могут открыть для себя новые возможности. С первых дней реализации в работу этой программы включился Суздальский дом-интернат, где проживает 106 пожилых людей и инвалидов. Многие из них лишены возможности самостоятельно заботиться о себе, но персонал смог создать в учреждении домашнюю атмосферу, каждый из живущих здесь чувствует себя уютно и комфортно.Любовь и тепло ощущаются во всех деталях. Цветники раскрашены яркими красками петуний и роз. Весной яблоневый сад радует нежным цветением, а осенью щедро одаривает плодами. Огород даёт свежие овощи и зелень. Везде царят чистота и порядок. Старания персонала получили высокую оценку — в областном конкурсе «Территория творчества и доступности» Суздальский дом-интернат занял второе место.ИННОВАЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯКонечно, для каждого человека в любом возрасте важно здоровье. В пожилые годы оно приобретает особую ценность. В доме-интернате создали уникальные условия. Современное оборудование помогает максимально восстановить двигательные функции и улучшить самочувствие. В арсенале учреждения много медицинских новинок. Массажные кресла помогают снять напряжение и расслабить мышцы. Эспандеры укрепляют мышцы рук и ног, повышают выносливость и улучшают координацию. Беговые дорожки и велотренажёры — проверенное средство для укрепления сердечно-сосудистой системы.Медики активно используют для оздоровления своих подопечных инновационные приспособления. К примеру, роботизированные перчатки восстанавливают моторику кистей и пальцев. Степеры укрепляют ноги и позволяют вновь обрести уверенность даже после серьёзных травм.Чутко и заботливо следит медицинский персонал за состоянием своих постояльцев — квалификация и опыт персонала позволяют учесть особенности каждого. Правильное питание, профилактические осмотры, вакцинация — комплексный подход помогает поддерживать состояние пациентов. Заряжает и гимнастика — с неё начинается утро вСуздальском доме-интернате. Для каждого жителя разработан собственный комплекс упражнений с учётом особенностей здоровья. Неслучайно сотрудница реабилитационного направления вошла в тройку лучших в профессиональном конкурсе региона, где оценивались методы социальной реабилитации.ОБЪЕДИНЯЕТ ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬКак известно, физическое здоровье во многом зависит от душевного состояния. Поэтому, помимо спортивных и реабилитационных мероприятий, сотрудники интерната всегда продумывают досуг и культурную программу. Концерты, творческие вечера, экскурсии, встречи с представителями духовенства — жизнь здесь насыщенная и разнообразная. Только за последнее время жители съездили в путешествие по святым местам, посетили музей деревянной ложки и выставку фауны, побывали на зооферме. Сами пенсионеры признаются, что такие события оставляют яркие впечатления.Впрочем, пожилые люди могут не только посмотреть на всё со стороны — они могут открыть и собственные таланты. Творческие состязания, хоровые фестивали, конкурсы чтецов, спортивные турниры — здесь есть возможность проявить себя.Добавим, что в соцучреждении реализуют и новый подход к уходу за маломобильными жителями — благодаря этому удаётся максимально активизировать людей. Работает в доме-интернате и школа ухода за маломобильными гражданами. Родные и близкие по инновационной технологии могут обучиться грамотному уходу за своими подопечными.Объединяет всех жителей учреждения и общее желание помочь: вместе пожилые люди отправляют на передовую гуманитарную помощь. Вместе вяжут шерстяные носки, наполняя каждую петельку теплом своих сердец. Так важно знать, что твой труд согревает кого-то там, где сейчас особенно тяжело...