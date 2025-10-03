Губернатор Александр Авдеев посетил Спортивную школу олимпийского резерва по боксу во Владимире, где обсудил планы по её капитальному ремонту. Руководство школы уже подготовило

Губернатор Александр Авдеев посетил Спортивную школу олимпийского резерва по боксу во Владимире, где обсудил планы по её капитальному ремонту. Руководство школы уже подготовило проектно-сметную документацию для обновления здания. Об этом сообщили в облправительстве. Спортшкола расположена в Перекопском городке, в историческом здании 1912 года постройки. Несмотря на проводившиеся ранее ремонтные работы, учреждению требуется основательное обновление, включая