В Камешковском районе Владимирской области 2 октября произошел крупный пожар на территории монастыря в поселке Придорожный. Огонь охватил жилой дом и хозяйственную постройку, уничтожив 102 квадратных метра площади. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали 16 пожарных и 5 единиц техники, которые оперативно ликвидировали возгорание. Причиной пожара стала неисправность хозяйственной печи. Позднее сообщение о происшествии усложнило борьбу с огнем.