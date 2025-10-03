Авария случилась около 14:20 на 399-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Сегодня, 3 октября 2025 года, в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с погибшими.По предварительной информации, авария случилась около 14:20 на 399-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили. От удара одно из транспортных средств загорелось, в УМВД по региону.По состоянию на 15:15, известно о четырех погибших в результате аварии. Еще трое граждан получили различные травмы и являются пострадавшими.В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются полицией. Информация уточняется.