Сегодня, в шестом часу утра, сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в многоквартирном доме № 26 на улице Транспортной в городе Гусь-Хрустальный. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали из дома 30 жителей, в том числе 10 детей. Никто не пострадал. Огонь пылал на площади 5 кв.м. Пламя тушили 21 спасатель на 5 единицах спецтехники.