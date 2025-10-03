В честь врача названа улица во Владимире.

2 октября на Князь-Владимирском кладбище открыли благоустроенное место захоронения известного владимирского хирурга Николая Орлова. Об этом рассказал Инициатива по благоустройству принадлежала студенту владимирского филиала ПИМУ Василию Белокрылову, а реализована была при поддержке меценатов.Литию отслужил благочинный Николай Тихомиров. Николай Орлов, родившийся в семье священника и вернувшийся во Владимир после окончания Томского университета в 1903 году, оставил значимый след в медицине. Он возглавлял госпиталь в Первую мировую, открыл филиал станции переливания крови и онкологический пункт. В годы Великой Отечественной войны призывал горожан сдавать кровь для бойцов.В его честь названа улица во Владимире, а с 2020 года учреждена медаль Орлова «За медицинскую доблесть».