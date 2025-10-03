Авария произошла на 393-м километре федеральной трассы.

Трагическая авария, произошедшая сегодня, 3 октября, в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, унесла жизни пятерых человек. По уточненным данным Госавтоинспекции, число жертв смертельного ДТП на трассе Р-132 «Золотое кольцо» увеличилось с четырех до пяти человек.Авария произошла на 393-м километре федеральной трассы. По предварительной информации полиции водитель легкового автомобиля «Киа» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, рассказали в УМВД по региону.На встречной полосе произошло лобовое столкновение с грузопассажирским автомобилем «УАЗ».В результате мощнейшего удара оба транспортных средства оказались искореженные, при этом один из автомобилей загорелся.Погибли оба водителя столкнувшихся автомобилей. Скончались две пассажирки автомобиля «Киа». Погиб один пассажир автомобиля «УАЗ».Еще двое пассажиров транспортных средств с травмами были направлены в медицинское учреждение.На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства этой страшной трагедии.