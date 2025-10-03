На место происшествия оперативно прибыли 21 спасатель.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области, в ночь на пятницу, 3 октября, произошло возгорание в доме №26 по улице Транспортной. Сообщение о пожаре поступило в 05:15. Об этом сообщила .На место происшествия оперативно прибыли 21 спасатель на пяти единицах техники. Благодаря их слаженным действиям, из горящего здания было спасено 30 человек, в числе которых 10 детей. Пожар, охвативший площадь в 5 квадратных метров, был успешно ликвидирован.Информации о погибших или пострадавших не поступало.