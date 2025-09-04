С 10 по 15 октября во Владимирской областной филармонии состоится XI открытый Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Вокалисты со всей страны будут состязаться за престижные

С 10 по 15 октября во Владимирской областной филармонии состоится XI открытый Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Вокалисты со всей страны будут состязаться за престижные премии и звание лучшего. Об этом рассказали в правительстве области. Конкурс пройдет в три тура по двум номинациям: “Классический романс” и “Городской романс”. Лучшие исполнители будут награждены премиями от 100