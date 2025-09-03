В Александрове легковой автомобиль сбил на “зебре” женщину. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. ДТП произошло вечером 2 сентября, уже смеркалось. Женщина, по всей видимости

В Александрове легковой автомобиль сбил на “зебре” женщину. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. ДТП произошло вечером 2 сентября, уже смеркалось. Женщина, по всей видимости разговаривая по телефону, неспешно шла по пешеходному переходу. Она успела пройти половину дороги. Казалось бы, пешехода было видно, однако в левой полосе ее сбивает автомобиль такси. По какой-то причине водитель