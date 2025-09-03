В посёлке Добрятино Гусь-Хрустального района наконец-то заработал новый школьный пищеблок, строительство которого было начало ещё в 2022 году.

В посёлке Добрятино Гусь-Хрустального района наконец-то заработал новый школьный пищеблок, строительство которого было начато ещё в 2022 году. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, во время возведения объекта возникло немало трудностей. Так, с нерадивым подрядчиком пришлось разорвать контракт, а затем направлять из регионального бюджета дополнительно свыше 20 млн рублей на завершение строительства.Впрочем, сегодня все проблемы позади, и новый пищеблок, рассчитанный на 100 мест, встречает учеников. В школьной пристройке размещены столовая, технические помещения и производственные цеха. Теперь ребятам из начальных классов не придётся идти сотни метров по оживлённой трассе, чтобы позавтракать или пообедать. Они принимают пищу в комфортных и безопасных условиях.В настоящий момент во всех школах Владимирской области работают современные пищеблоки. 100% учеников младшего звена обеспечены горячим питанием.«Сейчас государство решает вопрос о повышении возраста школьников, которым будет положено горячее питание за счёт федерального бюджета. Кстати, по наблюдению медиков, организация школьного питания даёт свои результаты: сбалансированная пища является важным шагом в обеспечении крепкого здоровья детей в России», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.