Полиция зарегистрировала 43 случая IT-преступлений.

За последнюю неделю жители Владимирской области перевели дистанционным мошенникам более 13 миллионов рублей. Полиция зарегистрировала 43 случая IT-преступлений.Один из таких случаев произошел с 63-летней жительницей Александрова, которая лишилась 1,3 миллиона рублей. Ей позвонили якобы сотрудники различных ведомств — от Роскомнадзора до ФСБ, — и убедили перевести все сбережения на «безопасный счёт». Женщина поняла, что её обманули, только спустя два дня.Ещё одной жертвой мошенников стала 88-летняя пенсионерка, которую напугали возможным финансированием терроризма. Следуя инструкциям аферистов, она сняла со счета 900 тысяч рублей и передала их курьеру.По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.