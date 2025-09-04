Во Владимирской области продолжается масштабная реконструкция дорог в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Ремонт охватывает ключевые транспортные артерии

Во Владимирской области продолжается масштабная реконструкция дорог в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Ремонт охватывает ключевые транспортные артерии региона, включая дорогу Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики и трассу Вязники – Сергиевы Горки – Татарово. Об этом сообщили в Минтрансе региона. На дороге Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики завершен