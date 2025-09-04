Учительница на уроке зоологии. Дети давайте поэксперементируем на скрещивании животных. Леночка тянет руку:
- Ну, если скрестить носорога и лошадь то получится сказочное животное единорог.
Игорек:
- Если скрестить крокодила и орла, то получится птеродактель.
- Все это ерунда, - говорит Вовочка. - Нужно скрестить мандавошку и светлячка.
Учительница в недоумении.
- Представьте себе, - говорит Вовочка, - приходит мужик домой, выключает свет, что-то его беспокоит, он приподымает трусы, а там...ЛАС ВЕГАС!!!!
еще анекдот!