Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после капитального ремонта в школе №26 во Владимире. Фигурантом стал заместитель директора подрядной организации, отвечавший за работы. Основанием для возбуждения дела стала прокурорская проверка. В марте 2024 года между горадминистрацией и компанией «Фаворит» был заключен контракт на ремонт школы на сумму около 80 миллионов