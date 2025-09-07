Пострадавших от атаки БПЛА в регионе нет.

О том, что на территории Владимирской области подавлены беспилотные летательные аппараты самолётного типа сообщил в своём глава региона Александр Авдеев.«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — уточнил губернатор Владимирской области.По данным Министерства обороны РФ, с полуночи и до 06.30 7 сентября по Москве над территорией России средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА).Однако Миноброны РФ не сообщает о том, что БПЛА были уничтожены 7 сентября и на территории Владимирской области.Напомним, за минувшую неделю владимирцы