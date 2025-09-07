Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области ухудшается: за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 14%. Такие данные приводит региональное управление

Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области ухудшается: за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 14%. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. С симптомами простудных заболеваний в медучреждения области уже обратились около 5 тысяч человек, из них почти 1,4 тысячи – жители Владимира. Рост числа заболевших отмечается среди всех возрастных групп населения. Лабораторные исследования показывают, что