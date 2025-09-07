Оба погибли в зоне СВО при выполнении важных задач.

С двумя бойцами, которые погибли на СВО, в Юрьев-Польском районе простились в минувшую пятниц. Об этом сообщает районная администрация.43-летний Анатолий Удалов был уроженцем города Юрьев-Польский. С декабря 2022 по июнь 2023 года принимал участие в СВО, был награжден медалью «За Отвагу». С августа 2023 проходил контрактную службу в должности командира стрелкового отделения.Погиб Анатолий Удалов в августе 2025 года при выполнении задач в ходе СВО.Виталий Моцный родился в 1984 года в городе Бендеры Молдавской ССР. На СВО отправился в 2024 году после того, как заключил контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Служил в должности начальника отделения каналообразующих систем узла связи. Погиб при выполнении задач во время СВО.«Выражаем соболезнования семье Анатолия и семье Виталия. Светлая Память защитникам Отечества!», - говорится в конце сообщения.Напомним, 44-летний боец из Меленков