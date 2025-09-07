Полиция задержала двух несовершеннолетних подозреваемых в жестоком нападении на мужчину в Александрове. Поводом для возбуждения дела стал видеоролик в соцсетях. На кадрах, выявленных в

Полиция задержала двух несовершеннолетних подозреваемых в жестоком нападении на мужчину в Александрове. Поводом для возбуждения дела стал видеоролик в соцсетях. На кадрах, выявленных в ходе мониторинга сети, двое подростков наносят прохожему удары. Как видно на записи, один из нападавших бьет мужчину ногой в лицо, а второй, предположительно, наносит удар ножом в спину. По информации официального