Сегодня на территории Владимирской области были подавлены БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» На территории Владимирской области подавлены БПЛА. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Это второй случай за два месяца. Последний раз в регионе дрон был сбит 7 июля.